Мадрид, 26 января, 2022, 20:32 — ИА Регнум. 26 января агент 22-летнего аргентинского таранного форварда «Уэски» Адольфо Гайча Фабиан Бустос опроверг информацию о том, что игрок вернется в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно.

ЦСКА

«Это неправда. На данный момент Адольфо является игроком «Уэски», — заявил агент центрфорварда.

В текущем сезоне Адольфо Гайч, выступая за «Уэску» на правах аренды, принял участие в восемнадцати матчах за испанский клуб в рамках Сегунды 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Гайча с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.