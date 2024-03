Сиэтл, США, 26 января, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Американская инди-фолк группа Fleet Foxes выпустит книгу под названием Wading In Waist-High Water: The Lyrics Of Fleet Foxes («Пробираться по пояс в воде: тексты Fleet Foxes») позже в этом году. Об этом 25 января рассказал портал The Line Of Best Fit. В книге, названной в честь их дебютного альбома Wading In Waist-High Water, будут представлены заметки и послесловие ведущего вокалиста Робина Пекнолда, а также введение писателя Брэндона Тейлора.

Официальный YouTube-канал Fleet Foxes Вокалист Fleet Foxes

Сообщается, что книга станет доступна 1 ноября 2022 года.