Москва, 26 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В среду, 26 января в Госдуме прошел «правительственный час» с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своем выступлении отметил заслуги МИДа и призвал, несмотря на провокации Запада, не переходить на язык вражды.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Алексей Нечаев считает, что США и их союзники по НАТО уже много лет пытаются сдвинуть баланс ядерного паритета, который сложился на момент окончания Холодной войны.

«При размещении пусковых ракетных установок НАТО у российских границ подлетное время к важным объектам сокращается чуть ли не до 10 минут, — заявил Алексей Нечаев, — Эта простая военная математика не оставляет любому нормальному правительству возможности уступать. Россия войны не боится, но ее и не ищет».

Лидер партии «Новые люди» констатировал, что Запад возвращается к методам, стилистике и риторике Холодной войны, постепенно втягивая в нее и Россию.

«Я еще помню по своей юности в позднем СССР, как нам это не нравилось. А сейчас мы снова начинаем воспроизводить риторику, которая смотрится как пережиток прошлого. И если для 50−60-летних людей в России это может напоминать их молодость, то уже 40-летние многие относятся к ней настороженно. А для 20−30-летних это какой-то совсем чужой язык: несовременный, непонятный», — заявил Алексей Нечаев.

По его мнению, есть два основных способа ответить на подобное поведение Запада.

«Первый инструментарий находится в военной сфере. Второй — в дипломатической. И второй, безусловно, приоритетней и для России, и для мира. Поэтому вопрос о том, как правильно упаковать текущую военно-политическую проблему в корректную, дипломатическую форму — вот главный вызов для МИД России», — уверен политик.

Алексей Нечаев выразил в адрес МИД России максимальную поддержку, пожелав дипломатам дальнейшей ювелирной работы в столь деликатной теме.

Алексей Нечаев призвал комитет Госдумы по международным делам помочь МИДу разработать новый язык российской дипломатии.

«Важно, чтобы мы разговаривали на языке, созвучном всем поколениям», — заявил он в завершение.