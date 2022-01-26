Архангельск, 26 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Архангельской области на федеральной трассе М-8 сегодня, 26 января, произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трасса

Трагедия произошла коло 15:15 в Виноградовском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Datsun» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной «Mercedes».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 51-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на М-8 произошла автомобильная авария, в результате которой погибли женщина и ее 12-летний сын.