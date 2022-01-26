Кострома, , 21:41 — REGNUM Торговым центрам и непродовольственным магазинам, расположенным в Костроме и Костромском районе разрешили пускать посетителей без QR-кодов в будние дни. Такое решение сегодня, 26 января принял оперативный штаб региона.

Редкие посетители в торговых центрах Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

«Решение связано с высоким уровнем коллективного иммунитета в Костроме. В областном центре прививки от COVID-19 сделали более 70% взрослых жителей», — говорится в сообщении.

В остальных муниципалитетах ограничения сохранятся до 1 марта текущего года. Как ранее писало ИА REGNUM, пропускную систему в Костромской области ввели 15 ноября 2021 года. На данный момент в список включены кинотеатры, рестораны, фитнес-залы, танцевальные студии, торговые центры, салоны красоты, непродовольственные магазины, детские развлекательные центры и аттракционы, творческие кружки и секции.

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