Москва, , 20:19 — REGNUM В рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание», состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию проекта в 2022 году. В ней приняли участие операторы программы, представители туроператорских компаний, а также финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

По итогам 2021 и начала 2022 года в путешествия по стране должны отправиться 100 000 участников. Основная цель сессии — освоение технологии совместной разработки технического задания межведомственной команды на продуктовую стратегию в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Эксперты в групповом формате обсудили результат и будущее проекта, вопросы взаимодействия, коммуникаций с участниками, а также высказали идеи медиапроектов. В сессии приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин, собственник Слетать.ру Андрей Вершинин, заместитель директора департамента туризма Новгородской области Андрей Васильев, дирекция по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Екатерина Казьмина, руководитель трэвел-офиса программы «Больше, чем путешествие» Георгий Шейдер, директор АНО «Центр молодежного туризма» Вадим Кокорев и другие.

«Мне очень приятно видеть здесь такое количество вовлеченных экспертов. На сессии присутствует много наших партнеров. Спасибо вам за то, что вы помогаете сделать проект лучше. Безусловно, в прошлом году для нас это был вызов, и во многом, успех проекта состоялся благодаря нашей слаженной работе. «Больше, чем путешествие» — это прежде всего программа поощрения. Для нас, как для президентской платформы, важно предоставлять бонусы для активных участников. Самая главная возможность не только проекта «Больше, чем путешествие», но и остальных наших конкурсов — это создание большого и полезного объединения лучших представителей разных сфер деятельности», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Маршруты в рамках проекта «Больше, чем путешествие» меняют наше традиционное представление о путешествии. Мы пытаемся пересобрать те продукты, которые не менялись много лет. Наши традиционные представления: «что смотрим», «как и куда едем», с качественным распределением времени, с соблюдением всех требований, должны обогатиться новым содержанием, инновационными подходами к формированию и упаковке предложений. Нам нужны креативные и интересные путешествия, но при этом системные, отработанные и готовые к многократному и бесперебойному повторению. Они должны отвечать не кастомизированным запросам корпоративного клиента, но, прежде всего, запросам как групповых, так и индивидуальных путешественников», — поделилась заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

«Туризм стал частью образа жизни. Для нового поколения туризм — это и есть жизнь. Этот тренд нарастает, и нам, конечно, очень важно, что развитие внутреннего детского и молодежного туризма стало частью государственной политики. Мы с вами формируем тот самый новый продукт, который не только даст участниками возможность познакомиться с каким-то регионом в рамках поощрительной поездки, но и сделает из них «возвратных» туристов. Они начнут больше путешествовать, рассказывать об этом друзьям. В туризме это все очень хорошо работает. Поэтому нам с вами важно понять и разобраться с запросами и ожиданиями туристов нового поколения! Что ими двигает, какие ценности они разделяют. Моя личная задача — создать вместе с вами новый продукт с «вау"-эффектом в формате новой экономики впечатлений. Поэтому я всем желаю удачной работы», — рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

«Очень здорово, что мы сегодня смогли весь день посвятить ключевым и приоритетным вопросам, которые есть у проекта в свете второго сезона. И все, что сегодня было озвучено, пойдёт в общую нашу работу. В первом сезоне Трэвел офис совместно с туроператорами разработал более 1200 туров специально для «Больше, чем путешествие». Полезную программу поездок уже оценили более 5 000 участников. Добавлю, что высокий уровень конкурентности сохранится и в новом году, поэтому второй сезон проекта будет сильно отличаться от первого. Меньше права на ошибку, больше уникальности. Давайте постараемся, чтобы в январе 2023 года мы здесь снова собрались и поняли, что нам всем есть, чем гордиться. Что мы действительно сделали чуть больше, чем умели и могли раньше. Наш проект станет ярче и больше молодых людей смогут путешествовать по России», — отметил директор АНО «Центр молодёжного» туризма Вадим Кокорев.

«В прошлом году мы за очень короткий срок смогли поощрить бесплатными туристскими поездками 50 617 человек, это был действительно сложный, но результативный старт. В текущем году мы переходим к плановой, системной работе с участниками, туроператорами, турпродуктом. Мы постараемся сделать поездки максимально гибкими, соответствующими ключевым интересам участников», — рассказал руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин.

В стратегической сессии также приняли участие победители и финалисты проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые уже побывали в поездках в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Они поделились эмоциями от путешествий.

«Из поездки хотелось бы выделить организацию, было все очень четко спланировано, соблюдались четко организационные моменты, тайминг и т.д. Отдельное спасибо за это туроператору и нашему гиду в Калининграде, в этом плане не было нареканий ни до поездки, ни во время. Это был хороший опыт, так как мне удалось познакомиться с большим количеством людей, да и без новых знаний не обошлось, конечно», — рассказала финалистка конкурса «Флагманы образования» Ксения Медведева.

«Поездка по программе «Больше, чем путешествие» позволила другими глазами взглянуть на туристический потенциал нашей страны. Волгоград, который был выбран мною в качестве направления путешествия, открылся с разных сторон: как бывший купеческий населённый пункт и как город-герой. В этой поездке были и улыбки, и слезы, в общем, полный спектр эмоций и прекрасные впечатления», — отметила финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Инна Удовенко.

«Мое путешествие — Тюмень-Тобольск. Поездка понравилась: очень доброжелательные организаторы, насыщенная программа, очень грамотные и компетентные экскурсоводы, много интерактива. Например, во время экскурсии по Тюменскому парку гид давал очень много полезных советов по ориентации на местности и различению съедобных/несъедобных ягод — было интересно. Отмечу, что тематика поездки изначально не совпадала с моим направлением, однако это было полностью компенсировано ее разноплановостью, что тоже отношу к плюсам», — рассказал победитель конкурса «Большая перемена» Иван Плешаков.