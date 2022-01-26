Москва, , 20:18 — REGNUM Сегодня, 26 января, пражская «Спарта» в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от московского «Локомотива» со счетом 2:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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В составе чешского клуба забитыми мячами отметились Ладислав Крейчий (Боржек Дочкал 60') и Томас Чванчара (Боржек Дочкал 65'). Голы «железнодорожников» забили Ян Кухта (13', 29') и Гирано Керк (86').

Стартовые составы команд:

«Спарта»: Голец, Челустка, Панак, Ганцко, Павелка, Пешек, Габриэл, Пулькраб, Крейчи, Гараслин, Гложек.

«Локомотив»: Худяков, Насименто, Едвай, Ненахов, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Бабкин, Изидор, Кухта.