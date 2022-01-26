26 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова генсека НАТО, который уверяет, что альянс не будет размещать свои боевые части на Украине.

Тимур Кондратьев, , 22:34 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не собирается размещать свои боевые части на территории Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 января в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Слава перемоги не наступает. Всё больше Украинцев понимают, как их дурят власти. Сегодня на полях две дурилки: шоколадная и рояльная», — пишет Сергей Г.

Множество пользователей выразило недоверие словам генсека организации, которая уже многократно нарушала устные договорённости с Россией, а новые письменные заключать не хочет.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Янки и их натовские прихвостни что-то задумали, выжидают время. Нужно быть готовыми к провокациям, потому что они обязательно случатся, ведь всё это не просто так делается, истерия вокруг России нагнетается», — предупреждает Ирина Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже если НАТО действительно не собирается использовать Украину в качестве плацдарма для своих боевых частей, всё равно этого недостаточно для обеспечения безопасности Российской Федерации.

«Ой, да кто ему поверит? Российской Федерации нужны письменные гарантии относительно отказа НАТО в расширении на восток, а также вывода войск из стран, которые были включены в Североатлантический альянс после 1997 года. Ждём чёткого ответа. В случае отказа Россия вправе ответить военно-техническим шагом», — считает Дмитрий Л.

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс не желает принимать активное участие в боевых столкновениях с Россией, поэтому организация будет натравливать украинцев, а сама помогать со стороны.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО понимает, куда усиленно толкает Украину. Поэтому и не будут они размещать там войска. Лучше подталкивать её к войне одну, чем быть втянутым всему альянсу. Тогда и овцы будут целы, и волки сыты, а Россия окажется в изоляции, потому что на неё натравили украинских безумцев, которых в Европе никому не жалко», — пишет Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина и так уже стала тараном против России, причём по своей же воле, поэтому вступление страны в НАТО не имеет никакого смысла для Запада.

«Всё вполне ожидаемо. С НАТО по нитке. Вот вам оружие, вот вам передвижные госпитали, передвижные крематории. А дальше сами воюйте с Россией. Западные страны привыкли загребать жар чужими руками», — поделилась своим мнением Любовь К.

«Достаточно трёхсот «джавелинов», которые Украине поставили Соединённые Штаты. Украинцы будут сами воевать, вместо сил НАТО, поэтому в военных альянса на территории страны действительно нет никакой необходимости», — отмечает Raketa H.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы предположили, что Украине вовсе не стоит ждать своего участия в рамках НАТО, а другие же, наоборот, убеждены, что США ещё всё десять раз успеет переиграть, лишь бы найти для себя выгоду.

«Так Украина же не член НАТО, а значит, оснований для этого всё равно никаких не было. Хотя они не сказали, что Украину никогда не будут принимать в НАТО. Так что угроза для России всё равно сохраняется», — указывает Антон И.

«Пока что США и Европа торгуются с Россией, демонстрируют якобы дружелюбие, а на самом деле накачивают Украину вооружением, чтобы она пошла на самоубийственный шаг. Увы, но это уже факт, и России, как и жителям Донбасса, следует готовиться к самому худшему», — советует Андрей Б.

Напомним, 25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN о том, что Североатлантический альянс не собирается размещать свои боевые части на территории Украины.