Воронеж, , 20:14 — REGNUM Взрыв в пассажирском автобусе в августе 2021 года могли подготовить и осуществить диверсанты — выходцы с Украины. Об этом 26 января сообщил «Московский комсомолец».

Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе Пресс-служба правительства Воронежской области

Подозреваемые, утверждает издание со ссылкой на собственный источник, установлены — они въехали на территорию РФ и уже покинули страну по своим иностранным паспортам. Целью диверсии была дестабилизация обстановки в регионе.

«При этом, как отмечает собеседник, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ маршрута 10 «А» произошёл около 21:11 12 августа 2021 года на остановке общественного транспорта «Плехановская» — в самом центре Воронежа. В момент взрыва в автобусе находились 35 человек. Двое погибли, более 20 получили травмы. Тогда же было возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет. Никаких официальных данных о ходе следствия, в том числе о вероятных версиях произошедшего, до сих пор не сообщалось, при этом в СМИ уже выдвинут целый ряд неофициальных версий.

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