Москва, , 20:07 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в декабре 2021 года выросли в среднем на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 28,5%. Такие данные приводит 26 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На производстве Dersimiz.com

За весь 2021 год цены российских промпроизводителей выросли на 24,5% по сравнению с предыдущим годом.

В декабре в добыче полезных ископаемых по сравнению с ноябрём выросли цены для внутреннего рынка на обогащённые уголь и антрацит — на 16,1%, никелевые концентраты — на 10,9%, янтарь — на 8,3%. При этом горючий природный сжиженный и регазифицированный газ стал дешевле на 32,9%, доменный железорудный агломерат — на 16,4%, железорудный концентрат — на 11,6%

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды металлургической продукции: кобальт необработанный — на 16,8%, феррохром — на 15,9%, стальные фитинги для труб — на 11,3%. При этом нелегированная сталь в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикаты из неё подешевели на 12,2%

В производстве кокса и нефтепродуктов отмечено снижение цен на строительные нефтяные битумы — на 33,9%, кровельные нефтяные битумы — на 25,4%, дорожные нефтяные битумы — на 15,8%. В то же врем цены на прочие смазочные нефтяные масла, не включенные в другие группировки, выросли на 19%.

В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты — на 22,8%, техническую газовую серу — на 21,1%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой — на 18%, карбамидоформальдегидные смолы в первичных формах — на 16,3%, пропилен — на 13,9%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты — на 12,9%, прочие синтетические каучуки — на 12,3%.