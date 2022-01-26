26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:39 — REGNUM Информация американского телеканала Fox News о том, что Соединённые Штаты Америки доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 января в социальной сети «ВКонтакте».

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Провоцирование конфликтов — основа внешней политики Штатов. Только так они могут продавать оружие и поддерживать на плаву свой нескромный военно-промышленный комплекс», — считает Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что жителям Донбасса необходимо готовиться к самому худшему исходу, потому что Соединенные Штаты уже даже не пытаются скрывать военные поставки обезумевшему режиму на Украине.

ПТРК Javelin U.S. Marine Corps

«Американцы и их натовские прихвостни снабжают всушников оружием, финансами и инструкторами. Ополченцам ЛДНР нужно быть готовыми к провокациям со стороны ВСУ. Неспроста янки вывезли из Украины своих дипломатов», — отмечает Ирина Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские власти открыто поставляют Украине вооружение, но руководство Российской Федерации до сих пор зачем-то пытается договориться с агрессивно настроенным оппонентом.

«США войну против Российской Федерации спонсируют, своих марионеток в Киеве оружием накачивают, а наши политики с ними разговаривают ещё, типа партнёры, туда-сюда», — заметил пользователь под псевдонимом Unistil.

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты намеревались создать России проблемы с помощью цветной революции в Казахстане, но теперь им приходится вновь обратиться к старому плану.

«Казахстанскую карту американцам не получилось разыграть, вот они взялись за проверенную украинскую», — поделился своим мнением Владимир П.

«Американцы лезут со всех щелей, лишь бы вызвать у России ответную агрессию. Вот они и до Украины снова добрались», — указывает Павел Б.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что США стремятся затянуть Россию в водоворот проблем, чтобы российским властям приходилось заниматься разрешением конфликтов на границе в то время, как Америка ни в чём не будет себе отказывать во внешней политике.

«Главное для Америки — вывести на конфликт Россию. США только этого и добиваются, и не важно, через кого: Украина это будет или нет», — пишет Вадим П.

Отдельные комментаторы призывают российские руководство не медлить, а как можно скорее помочь с вооружением Донецкой и Луганской Народной Республике, которым предстоит держать оборону перед сошедшим с ума соседом.

«Украина обязательно применит эти «Джавелины» на деле. К сожалению. Но после этого для них наступит час расплаты», — предрекает Евгений Г.

«Почему Россия в ЛДНР не поставляет комплексы С-400? Почему, например, туркам, которые в НАТО, продаются комплексы С-400? Что вообще происходит? Почему вооружаются враги, но не вооружаются русские люди?» — задаётся вопросом Олег В.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Я просто реально хочу понять: если начнётся война, украинцы и натовцы думают, что они победят? Они реально думают, что выиграют в войне против России, у которой самый большой в мире запас ядерного оружия?! Они либо глупые, либо реально у них крышу снесло», — предполагает Vika S.

Нашлись и те, кто предположил, что в случае, если Украина всё-таки откажется от безумного плана по взятию Донбасса силой, то все эти «Джавелины» в скором времени могут оказаться распроданы.

«Что-то мне кажется, что все партии этого американского и британского оружия вскоре всплывут где-нибудь на чёрном рынке Ближнего Востока или в Магрибе», — подозревает Абрам А.

Напомним, 25 января американский телеканал Fox News сообщил о том, что США доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin.