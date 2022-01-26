Минск, 26 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Белорусский госмонополист «Беларуськалий» потребовал от осуществляющих транзит его продукции «Литовских железных дорог» компенсацию всех убытков от расторжения контракта. Обоснование требований белорусского госпредприятия изложено в письме, которое вышедшая из проекта ЛЖД получила и изучает.

Железнодорожные перевозки

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«Беларуськалий» настаивает на компенсации ущерба не только себе, но и своим партнёрам в других странах. Кроме того, господам из Вильнюса предложено выплатить штраф в размере около миллиона долларов.

Разрыв контракта на транзит продукции «Беларуськалия» (который самостоятельно не экспортирует свою продукцию) стал инициативой официального Вильнюса. Президент и премьер-министр прибалтийской республики долго не могли определиться, станет ли разрыв контракта на транзит белорусских удобрений нарушением санкций США, применяемых к официальному Минску. В итоге Гитанас Науседа решил пожертвовать доходами литовского бюджета и одобрил разрыв контракта.