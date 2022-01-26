Тверь, , 20:03 — REGNUM Строительство Западного моста через Волгу началось в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 26 января.

В Твери приступили к строительству Западного моста Пресс-служба правительства Тверской области

«Проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации. Хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации за исполнение пожеланий жителей области, которые были озвучены при посещении главой государства Тверского вагонзавода. Большую поддержку нам оказывает правительство страны. Благодарю за это премьер-министра Михаила Мишустина, зампредов, которые курируют это направление», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Строительство западного моста для Твери является флагманским инфраструктурным проектом, он обсуждался в ходе рабочих встреч президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени. В 2021 году глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о реализации проекта, после чего распоряжением федерального правительства на эти цели было выделено финансирование.

Государственный контракт по итогам конкурентных процедур заключен с подрядной организацией ООО «ДСК». Компания имеет большой опыт в дорожном строительстве, участвовала в реализации ряда крупных проектов — в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в г. Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон», трассы М-10 (обход Твери) и других объектов.

На данный момент на левом берегу реки Волга завершаются работы по геодезической разбивке земляного полотна, ведется снятие растительного слоя грунта, формируются площадки для складирования материалов. В работах задействованы экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны, самосвалы, всего около 20 единиц техники. Также подрядчик приобрел конструкции для берегоукрепления, поставка ожидается до конца текущей недели. Размещен тендер на изготовление и поставку отдельных элементов пролетных строений мостового перехода.

Помимо собственно строительства моста через Волгу проект предусматривает также реконструкцию двух путепроводов — железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного («Горбатого моста») в Заволжском районе. Заявлено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и «Горбатого моста».