В Твери приступили к строительству Западного моста
Тверь, 26 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Строительство Западного моста через Волгу началось в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 26 января.
Строительство западного моста для Твери является флагманским инфраструктурным проектом, он обсуждался в ходе рабочих встреч президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени. В 2021 году глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о реализации проекта, после чего распоряжением федерального правительства на эти цели было выделено финансирование.
Государственный контракт по итогам конкурентных процедур заключен с подрядной организацией ООО «ДСК». Компания имеет большой опыт в дорожном строительстве, участвовала в реализации ряда крупных проектов — в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в г. Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон», трассы М-10 (обход Твери) и других объектов.
На данный момент на левом берегу реки Волга завершаются работы по геодезической разбивке земляного полотна, ведется снятие растительного слоя грунта, формируются площадки для складирования материалов. В работах задействованы экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны, самосвалы, всего около 20 единиц техники. Также подрядчик приобрел конструкции для берегоукрепления, поставка ожидается до конца текущей недели. Размещен тендер на изготовление и поставку отдельных элементов пролетных строений мостового перехода.
Помимо собственно строительства моста через Волгу проект предусматривает также реконструкцию двух путепроводов — железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного («Горбатого моста») в Заволжском районе. Заявлено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и «Горбатого моста».