26 января 2022 | Время чтения 2 мин

Во Владимирской области продолжают активно обсуждать приостановку плановой помощи и медицинских осмотров во взрослых поликлиниках. Решение главного санитарного врача региона чиновники объясняют необходимостью подготовиться к волне «Омикрона» — в частности, привлечь как можно больше специалистов к оказанию неотложной помощи и работе в «красных зонах». Владимирцы в свою очередь считают, что оставлять людей без положенной им по закону бесплатной медицинской помощи нельзя.

Александр Никольский, , 22:33 — REGNUM Во Владимирской области продолжают активно обсуждать приостановку плановой помощи и медицинских осмотров во взрослых поликлиниках. Решение главного санитарного врача региона чиновники объясняют необходимостью подготовиться к волне «Омикрона» — в частности, привлечь как можно больше специалистов к оказанию неотложной помощи и работе в «красных зонах». Владимирцы в свою очередь считают, что оставлять людей без положенной им по закону бесплатной медицинской помощи нельзя.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в регионе приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи и проведение диспансеризаций и медосмотров. Соответствующий документ 25 января подписала главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова.

Татьяна Данилова Пресс-служба администрации Владимирской области

Оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях приостановили за исключением случаев, когда жизнь и здоровье пациентов могут оказаться под угрозой из-за отсрочки медпомощи. В соцсетях эта новость с размытой формулировкой вызвала множество вопросов:

«Самолечением заниматься или уж прямо в гроб лечь?»

«Полис ОМС в помойку? Отчисления прекратить?»

«То есть в бесплатных больницах ковид есть, а в платных нет?»

«А когда температура 39, это срочно? Или подождать, подорожник пожевать?»

«Решила план по смертности выполнить?»

В администрации региона на следующий день после публикации документа пояснили, что таким образом поликлиники готовятся к взрывному росту заболеваемости ковидом из-за нового штамма коронавируса — «Омикрон». Он распространяется быстрее предыдущих штаммов и уже циркулирует в регионе.

«В соседних регионах поликлиники уже переведены в режим ограниченного оказания плановой медицинской помощи, узких специалистов привлекают к работе в «красных зонах» и к обслуживанию вызовов на дому. Неотложная и экстренная медицинская помощь в поликлиниках становится более доступной, организована доставка льготных лекарственных препаратов на дом», — сообщила пресс-служба.

Маломобильных граждан продолжат вакцинировать на дому. Также поликлиники продолжат выдавать направления на плановую госпитализацию. Приоритетными группами пациентов для поликлиник и стационаров, заверили в администрации, остаются люди с болезнями сердца, почек, нервной и эндокринной систем, на диализе и с онкологическими заболеваниями.

Вакцинация Mil.ru

Реакция пользователей соцсетей на решение Роспотребнадзора осталась однозначной и после разъяснений чиновников:

«Хватит издеваться над людьми!»

«Прививки, запрет на бесплатную медицину. Норм! Уничтожают народ, как могут».

«Покажите, пожалуйста, лицо чиновницы, обрекающей людей на смерть или платное лечение».

«То есть в автобусах, как килькам, можно, в «Глобусе», как шпротам, можно, а лечиться планово нельзя, когда ты один в кабинете. Создается ощущение, что РПН заинтересован в распространении и в смертности через запрет лечиться!»

«Понемногу нас отучают от государственных поликлиник. Приучают постепенно к платным», — такие комментарии появились в местных пабликах и под публикациями владимирских СМИ.

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Стоит отметить, что и в других регионах решения ограничить работу поликлиник перед новой волной коронавируса подвергались острой критике. В Госдуме заявили, что на помощь региональной медицине, наоборот, нужно экстренно выделить резервные средства — особенно с учётом того, что диспансеризация помогает выявить осложнения после перенесённого ковида.

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