Румыния, 26 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел 26 января в элитном пансионе для пожилых лиц в городе Абруд на северо-западе Румынии. Об этом 26 января сообщила румынская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат социального учреждения. На место происшествия выехало несколько пожарных расчетов.

Из здания в срочном порядке были эвакуированы более 50 жителей и 20 сотрудников. На тушение пожара огнеборцам потребовалось несколько часов. Жертв нет. Зданию причинен значительный ущерб.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении провести масштабную проверку состояния противопожарных систем в школах, административных зданиях, магазинах, а также интернатах, домах для престарелых и больницах.