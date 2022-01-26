Мадрид, 26 января 2022, 19:58 — REGNUM Инфанта Кристина, сестра короля Испании Филиппа VI, разводится со своим мужем. Об этом 26 января пишет Е!
Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин решили расторгнуть брак «по обоюдному согласию». Как отмечает СМИ, таким образом Урдангарин подтвердил недавние слухи о его романе другой женщиной.
ИА REGNUM напоминает, что Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин были женаты 24 года. Они воспитывают четверых детей.
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