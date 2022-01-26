Вашингтон, 26 января 2022, 19:57 — REGNUM В Госдепе США заявили, что Россия собирается напасть на Украину до середины следующего месяца, сообщили 26 января в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.
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По словам первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман, на то, что Москва «применит силу» в отношении Украины «в период между сегодняшним днём и серединой февраля», указывают якобы «все данные».
При этом сведениями о том, было ли что-то подобное решено в Кремле, Госдеп не располагает, призналась представитель американского ведомства. Шерман добавила, что, таким образом, «обострение» ситуации на Украине придётся на период Олимпийских игр в Пекине.
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