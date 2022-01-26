Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге из общего числа поступивших заявок в Центр управления регионом (ЦУР) по вывозу мусора обработали более 91% обращений. Об этом 26 января сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скопление мусора Елена Молчанова © ИА REGNUM

По обращению в ЦУР из 192 заявок обработано 174, что составляет более 91% от числа поступивших обращений. Большинство заявок обрабатывают в течение суток. Ситуация с вывозом мусора, как отметил вице-губернатор Валерий Пикалев, стабилизировалась. Об этом свидетельствует сокращение числа обращений в ЦУР более чем в четыре раза. Если 18 января зарегистрировали 58 обращений, то 26 января их стало 19.

При этом, как отметил Валерий Пикалев, большую часть обращений составляют адреса Калининского района. Затем идут Выборгский и Невский районы. В целях нормализации состояния территорий для выброса мусора 27 января в Калининский район отправятся восемь мусоровозов.

Напомним, на внутридворовых территориях жилых домов Санкт-Петербурга образовались скопления мусора, которые не вывозились более пяти дней. Работа с вывозом отходов была осложнена ввиду новогодних праздников и реализации «мусорной» реформы, в ходе которой в Петербурге появился единый региональный оператор в лице АО «Невский экологический оператор».

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрании Петербурга требуют сохранить систему раздельного сбора мусора