Страсбург, Франция, 26 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. ПАСЕ по итогам бурных дебатов ратифицировала полномочия российской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Соответствующую резолюцию приняла Ассамблея, 97 парламентариев ее поддержали, 41 — против.

Artigercek.com ПАСЕ

«Необоснованные нападки на нашу страну не украшают небольшую группу ораторов, которые пытаются злобным образом нападать на Россию в зале Ассамблеи. РФ решительно отвергает необоснованные нападки, которые звучали в ходе дискуссии, мы готовы к конструктивной дискуссии», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Полномочия делегации РФ опротестовали депутаты от Литвы и Украины: Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») выразил надежду на здравый смысл европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов.