26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:40 — REGNUM Оказавшийся в качестве «антиукраинского пропагандиста» в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец» президент Хорватии Зоран Миланович после его слов о том, что республика отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Украиной и Россией, стал поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 26 января в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Зоран Миланович Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia

»Интересно, а если Байден примет схожее решение, его тоже в эту базу внесут?» — интересуется Альбина Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что на сайте «Миротворец» оказалось уже так много достойных личностей, что каждому последующему, кого угораздит там оказаться, можно будет гордиться нахождением в этом списке.

«Просыпаются страны Европы! Дай Бог, видеть реальность стали, какая она есть!» — считает Артур Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что хорватский лидер не сказал ничего криминального, а просто поставил интересы своего народа выше чужого.

«Опять кого-то в Европе преследуют за разумные предложения. Сколько это будет продолжаться? Должен же кто-то остановить и обезумевшую Украину, и Соединённые Штаты, которые в своём антироссийском угаре готовятся утопить всю Европу в крови», — пишет Михаил Ю.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что нежелание президента Хорватии пускать своих солдат на убой говорит о том, что он прекрасно понимает, что на самом деле представляет собой эта антироссийская компания Соединённых Штатов.

«Хоть кто-то понимает, что новая гитлеровская Германия в мире это США, а её главный приспешник — Украина. Ничего нового, своего не могут придумать, всё берут из истории от кого-то. Вопрос к европейцам: почему не задумываетесь о том, что все мировые войны проходят на территории ЕС? Почему даже сейчас от санкций против России зарабатывают США, а Европа страдает и оплачивает всё это? А ведь их опять втянули во всё это!» — заметил Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что хорватский президент сумел позволить себе такие высказывания только потому, что политика его государства не завязана лишь на его личности.

«Да у него, как и у чешского президента Земана, полномочия чисто церемониальные. На самом деле решает не он, а парламент и крупные частные корпорации», — указывает Александр С.

Милош Земан Miloslav Hamřík

Отдельные комментаторы подозревают, что давление украинских марионеток может оказать воздействие на политическое будущее Хорватии.

«Мнение президента страны (тем более если речь о Евросоюзе) не отображает политику государства в целом. Этого президента, по ходу, скоро отправят в отставку, как главу немецких ВМС на днях», — предполагает «Фуфик П».

«Если уж на Украине президентов начали вносить на сайт «Миротворец», то это значит, что всем европейским лидерам следует хорошенько задуматься над тем, чтобы прекратить любые контакты с этим террористическим государством, позволяющим себе угрожать лидерам целых наций», — написал Олег Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что если бы Хорватия в своё время не стала плацдармом для сил НАТО, то ей бы не пришлось сейчас выкручиваться из крайне неприятной ситуации.

«Да ничего, потерпят. Прогнулись под НАТО в своё время, теперь будут платить за это вот такими выкрутасами Украины», — пишет Матвей Ю.

Напомним, 25 января в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» попал президент Хорватии Зоран Миланович в качестве «антиукраинского пропагандиста» после его слов о том, что республика отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Украиной и Россией.