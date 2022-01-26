Москва, , 19:48 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России в январе-ноябре 2021 года составил $709,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит 26 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 46,8% в годовом выражении и составил $436,6 млрд, импорт увеличился на 27,3% — до $273,3 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $163,4 млрд против $82,9 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-ноябре 2021 года 35,9% пришлось на страны Европейского союза, 33,5% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12,3% — на страны СНГ.