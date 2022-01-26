Москва, 26 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Объём внешнеторгового оборота России в январе — ноябре 2021 года составил $709,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит 26 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 46,8% в годовом выражении и составил $436,6 млрд, импорт увеличился на 27,3% — до $273,3 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $163,4 млрд против $82,9 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-ноябре 2021 года 35,9% пришлось на страны Европейского союза, 33,5% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12,3% — на страны СНГ.