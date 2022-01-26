Гродно, Белоруссия, 26 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Суд Гродненского района 25 января вынес обвинительный приговор по уголовному делу Петра Анисимовича, обвинявшегося в оскорблении представителя власти по статье 369 Уголовного кодекса Белоруссии. Гособвинение представляла прокурор ИннаКунникова, делорассматривала судья ЖаннаСафаревич, потерпевшим фигурировалзамначальника Кобринского РОВД по идеологической работе и кадрам, подполковник милиции ВикторТурчинович.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Обвинение основано на факте размещения Анисимовичем в социальной сети «Одноклассники» под сообщением Андрея Ломши «Вот еще одна мразь избивает людей в ИВС Кобрина» с фотографией потерпевшего и его данными, комментария из одного слова — «дерьмо». До этого Ломшу привлекли к уголовной ответственности за оскорбление Турчиновича, а также командира взвода милиционеров Александра Лисицы и судьи Брестского областного суда Екатерины Груды, что выразилось в позитивном значке под сообщением в «Одноклассниках» о причастности этих троих «потерпевших» к политическим репрессиям.

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«От услуг адвоката Петр Анисимович отказался. В ходе судебных прений обвиняемый свою вину не признал, заявив, что под этим постом было много ругательств и оскорблений, а он, с целью прекращения этого негатива, написал слово «дерьмо», причем он написал это в ответ Андрею Ломше. Никакого намерения на оскорбление не имел, фотографии потерпевшего он не видел, а просто оставил свое сообщение под негативными комментариями, чтобы пресечь их дальнейшее написание», — сообщил по итогам запрещённый в Белоруссии «Правозащитный центр «Весна».

Турчинович на суд не явился, заявив материальный иск на сумму в тысячу белорусских рублей ($400 в эквиваленте). Прокурорша, «учитывая отягчающие обстоятельства и то, что преступление совершено по мотивам политической и расовой вражды, запросила для Анисимовича два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа». Суд постановил признать Анисимовича виновным и наказатьограничением свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на два года, а также удовлетворить «моральный иск» в заявленном «потерпевшим» милиционером размере.