Лос-Анджелес, США, 26 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Режиссёр Мэттью Вон дал комментарий The Wall Street Journal для статьи о певице Дуа Липе. Текст опубликован на сайте издания с 26 января.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

В статье Вон рассказал о том, что в его картине под названием Argylle певица сыграет «ключевую роль в решающий момент». Режиссёр также отметил, что на съёмочной площадке Дуа Липа «была очень внимательной, любознательной и сосредоточенной».

ИА REGNUM напоминает, что вместе с Дуа Липой в картине сыграют Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл. Премьера киноленты запланирована на 2022 год, однако точная дата пока неизвестна.