Кемерово, , 19:43 — REGNUM Горняки шахты «Анжерская-Южная» срочно эвакуированы из-за сбоя в работе вентиляционной системы, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на неназванный источник в региональной администрации.

Шахта hangela

По их данным, в шахте на момент аварии было 90 человек. 87 горняков вышли на поверхность, три человека остались в забоях для «поддержания системы жизнеобеспечения».

Информация уточняется.

Агентство отмечает, что шахта «Анжерская-Южная» остаётся в состоянии банкротства с февраля 2016 года, однако при этом добыча угля на ней не прекращается.

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