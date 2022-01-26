Кемерово, 26 января, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Горняки шахты «Анжерская-Южная» срочно эвакуированы из-за сбоя в работе вентиляционной системы, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на неназванный источник в региональной администрации.

hangela Шахта

По их данным, в шахте на момент аварии было 90 человек. 87 горняков вышли на поверхность, три человека остались в забоях для «поддержания системы жизнеобеспечения».

Информация уточняется.

Агентство отмечает, что шахта «Анжерская-Южная» остаётся в состоянии банкротства с февраля 2016 года, однако при этом добыча угля на ней не прекращается.