Ярославль, , 20:00 — REGNUM В Ярославской области вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает правительство региона. Они касаются пенсионеров, организаций и интернатов.

Прогулка пенсионерки на изоляции © Наталья Диева

С 26 января по 22 февраля пожилых граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отправляют на самоизоляцию. Выходить из дома в этот период разрешается только для неотложных дел — покупки медикаментов и продуктов в ближайшем магазине, выгула животных, обращения за юридической и медицинской помощью.

С 27 января социальные учреждения с круглосуточным пребыванием закрываются для посетителей. Специалисты интернатов будут работать посменно, ночуя и питаясь на работе. Кроме этого, работодателей обязали перевести на дистант 50% сотрудников, не имеющих прививок от COVID-19. Ранее норма составляла 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области обязательную вакцинацию распространили на новые сферы