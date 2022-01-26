Москва, , 19:39 — REGNUM Курс доллара на торгах в среду, 26 января, поднялся выше отметки в 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 19:20 мск доллар подорожал на 1 рубль 55 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 80,18 рубля.

В последний раз американская валюта торговалась на такой отметке в ноябре 2020 года.

Тем временем евро подорожал на 1 рубль 50 копеек — до 90,30 рубля.

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