Москва, 26 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в среду, 26 января, поднялся выше отметки в 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 19:20 мск доллар подорожал на 1 рубль 55 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 80,18 рубля.

В последний раз американская валюта торговалась на такой отметке в ноябре 2020 года.

Тем временем евро подорожал на 1 рубль 50 копеек — до 90,30 рубля.