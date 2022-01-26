Мюнхен, Германия, , 19:38 — REGNUM Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что 26-летний центральный защитник сборной Германии Никлас Зюле ближайший летом покинет клуб на правах свободного агента.

Оливер Кан Tsutomu Takasu

«Мы вели переговоры достаточно долго. Мы сделали ему предложение о продлении контракта, но он отказал. Также мы знаем, что Никлас хочет покинуть клуб в конце сезона», — цитирует Оливера Кана журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Никлас Зюле принял участие в 25-ти матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил три желтые карточки.