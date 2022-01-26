Минск, , 19:34 — REGNUM Назначенный на 27 февраля Александром Лукашенко референдум по внесению изменений и дополнений в действующую конституцию Белоруссии проходит в недемократических условиях. Об этом заявила «экспертная миссия по оценке референдума», сформированная оппозиционными и запрещёнными властями Белоруссии «Белорусским Хельсинкским Комитетом» и «Правозащитным центром «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Флаг Белоруссии

«Референдум проходит на фоне начавшегося сразу после выборов президента 2020 года глубокого общественно-политического кризиса и тяжелейшей атмосферы репрессий против нелояльных властям, а также напряженной международной обстановки, вызванной ситуацией вокруг возможного вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной, а также российско-белорусскими военными учениями», — констатировали в своём отчёте участники кампании.

Они также отметили, что руководством постсоветской республики «не предпринято никаких попыток устранения в правовом регулировании избирательных процедур факторов, повлекших наступление поствыборного кризиса в августе 2020 года».

Читайте о контексте: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

Авторы отчёта отметили также, что предложенный Лукашенко текст проекта новой редакции белорусской конституции, «который анонсировался властями более двух лет назад, стал доступен общественности менее чем за месяц до назначения референдума». При этом властями было организовано обсуждение документа «в основном трудовыми коллективами, которое скорее носило характер агитации».

«Процесс обсуждения изменений и дополнений в проект Конституции и рассмотрения подаваемых предложений никак не учитывал критических мнений и явился очередным примером формальной практики «всенародного обсуждения», призванного подменить прозрачное и инклюзивное обсуждение предложений различных групп общества», — сказано в первом отчёте участников кампании «Правозащитники за свободные выборы».