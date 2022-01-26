Москва, 26 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в декабре снизилась на 471,3 млн рублей, или на 37,5%, и по состоянию на 1 января 2022 года составила 758,8 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало января 230,9 млн рублей (29,4%) приходилось на долги, образовавшиеся в 2021 году, ещё 106,7 млн рублей (13,6%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 448,2 млн рублей (57%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 1,7 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из федерального бюджета, остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 января 2022 года задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составляли 49,1%, строительной сферы — 15,6%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,4%, транспорта — 7,4%, здравоохранения и социальных услуг — 5,3%, добычи полезных ископаемых — 5,3%.