Задолженность по зарплате в России резко сократилась к началу 2022 года
Москва, 26 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в декабре снизилась на 471,3 млн рублей, или на 37,5%, и по состоянию на 1 января 2022 года составила 758,8 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало января 230,9 млн рублей (29,4%) приходилось на долги, образовавшиеся в 2021 году, ещё 106,7 млн рублей (13,6%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 448,2 млн рублей (57%) — с 2019 года и ранее.
Сообщается также, что 1,7 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из федерального бюджета, остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.
На 1 января 2022 года задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составляли 49,1%, строительной сферы — 15,6%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,4%, транспорта — 7,4%, здравоохранения и социальных услуг — 5,3%, добычи полезных ископаемых — 5,3%.