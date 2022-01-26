Лос-Анджелес, США, 26 января 2022, 19:27 — REGNUM Третью серию второго сезона шоу «Эйфория» посмотрели 3,6 млн зрителей на всех платформах HBO. Об этом сообщил Dedline 26 января.
По данным СМИ, недельный прирост уникальных зрителей составил 41%. Таким образом, шоу побило свой предыдущий рекорд для HBO — первую серию второго сезона посмотрели 2,4 млн человек.
ИА REGNUM напоминает, что сериал «Эйфория» Сэма Левинсона был снят специально для телеканала HBO на основе одноимённого израильского мини-шоу. Премьера первого сезона состоялась ещё в июне 2019 года.
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