Лос-Анджелес, США, 26 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Третью серию второго сезона шоу «Эйфория» посмотрели 3,6 млн зрителей на всех платформах HBO. Об этом сообщил Dedline 26 января.

Скриншот видео на YouTube Кадр из сериала «Эйфория»

По данным СМИ, недельный прирост уникальных зрителей составил 41%. Таким образом, шоу побило свой предыдущий рекорд для HBO — первую серию второго сезона посмотрели 2,4 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Эйфория» Сэма Левинсона был снят специально для телеканала HBO на основе одноимённого израильского мини-шоу. Премьера первого сезона состоялась ещё в июне 2019 года.