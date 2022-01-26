Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Дополнительный военный контингент может отправить Пентагон в Восточную Европу в связи с напряжённостью вокруг Украины, передаёт 26 января CNN.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным источника телеканала, тысяча американских военных может быть дополнительно размещена в Болгарии, Румынии, а также в Венгрии. Решение на эту тему ещё не принято, но идея эта рассматривается.

Также не исключено, что Великобритания поступит аналогичным образом. Отмечается также, что не все страны НАТО согласны на такие же шаги.

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