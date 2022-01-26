Йошкар-Ола, 26 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работу в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе руководителя республики, комментируя появившуюся в СМИ информацию о его возможной отставке.

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев

«Никаких предпосылок для слухов нет», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости. Кроме того, собеседник издания напомнил, что встреча Евстифеева и президента России Владимира Путина, которая состоялась в сентябре 2021 года в режиме видеоконференции, прошла на «хорошей ноте».

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Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой источники в администрации президента РФ и «Единой России» сообщила, что глава Марий Эл намерен уйти в отставку. Однако в администрации главы государства предпочитают, чтобы Евстифеев остался на своем посту.

Как сообщало ИА REGNUM, Евстифеев был назначен врио главы Марий Эл весной 2017 года. На выборах в сентябре того же года он получил в качестве кандидата от «Единой России» 88,27% голосов избирателей и стал главой республики. До назначения в Марий Эл Евстифеев являлся председателем Арбитражного суда Московской области.

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