Кострома, , 19:36 — REGNUM Прокуратура Костромской области считает, что снижение нормативов по заготовке древесины ухудшит право жителей на жилище. Об этом говорится в отзыве прокуратуры на проект областного закона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вырубка леса

Сейчас «одиноко проживающие» граждане и многодетные семьи могут заключать договоры о рубке дерева для строительства жилых домов с государством один раз в 30 лет. Кроме этого, определено количество материала, которое можно купить таким способом — для одиноких людей это 200 кубических метров для больших семей — 250 кубических метров.

Если депутаты одобрят поправку, приобретать дерево для этих целей станет возможным раз в 50 лет, а норма на строительство домов сократится до 150 кубических метров. Кроме этого, максимальный объём покупки дерева для отопления домов, бань, дачных и садовых домиков на год уменьшится с 25 до 15 кубометров. В случае, если граждане не уложатся в предложенные цифры, приобретать недостающие стройматериалы и дрова им придётся у частных организаций или в магазинах, что на порядок дороже.

Первый заместитель прокурора региона Сергей Суслов полагает, что за счёт увеличения периодичности предоставления стройматериала на 20 лет люди смогут получить помощь лишь раз в жизни, что «ухудшит» их правовое положение и не согласуется с нормами Конституции.

«В силу статей 40,55 Конституции органы государственной власти поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. В России не должны создаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — говорится в отзыве на проект закона.

Кроме этого, предлагается расширить список документов, необходимых для принятия решения о заключении договора купли-продажи. Люди, желающие построить дом, будут обязаны представить акт обследования земельного участка на предмет наличия фундамента. Заявителям, желающим купить дрова, придётся доказать, что в их доме отсутствует централизованное теплоснабжение. Прокуратура считает эти требования «обременительными», и предлагает депутатам учесть замечания при принятии закона. Заседание, на котором будет рассмотрен вопрос, состоится 27 января 2022 года.

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