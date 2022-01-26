Милан, Италия, , 19:23 — REGNUM Миланский «Интер» объявил об аренде 27-летнего лидера «Аталанты» и флангового защитника сборной Германии Робина Госенса. Об этом сообщили на официальном сайте «нерадзурри».

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Арендное соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года, как сообщает журналист Фабрицио Романо, включает в себя обязанность выкупа футболиста миланским клубом за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия Робин Госенс принял участие лишь в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Госенс перешел в «Аталанту» 1 июля 2017 года из нидерландского клуба «Хераклес» за 1,17 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Госенс отклонил контрактное предложение «Ньюкасла» ради перехода в миланский «Интер».