Вашингтон, , 19:22 — REGNUM В случае соучастия Белоруссии в «российском вторжении на Украину» с белорусской территории или если российские войска получат постоянное размещение на белорусской территории, то тогда «НАТО может пересмотреть вопрос о размещении своих войск в странах, граничащих с Белоруссией». Об этом 25 января заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

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Представитель официального Вашингтона пообещал официальному Минску при невыполнении своего ультиматума «чётко дать понять, что последует быстрый и решительный ответ от США, наших союзников и партнёров».

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МИД Белоруссии воздерживается от публичной реакции на очередные угрозы официального Вашингтона. Александр Лукашенко накануне заявил о решимости провести совместные с Россией военные учения близ белорусско-украинской границы и разместить там на постоянной основе контингент белорусских военнослужащих.

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Отношения между Минском и Вашингтоном резко ухудшились в конце 2020 года, когда Лукашенко снова объявил себя победителем президентских выборов и жестоко подавил массовые протестные выступления. В 2021 году МИД Белоруссии отказался признавать полномочия назначенного Вашингтоном посла в постсоветской республике. До этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей вёл тайные переговоры с США, жалуясь на Россию и прося защиты от неё у Вашингтона, а также призывал вовлечь американцев в переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса («Минск-2»).

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