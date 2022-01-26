Москва, , 19:20 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 14 по 21 января выросла на семь копеек и достигла 50,52 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 23 копейки — до 54,69 рубля.

По состоянию на 14 января средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,48 рубля (+5 копеек за неделю), марки Аи-95 — 51,40 рубля (+8 копеек), марки Аи-98 — 59,57 рубля (+9 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 47 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Липецкой области — на 0,6%. Снижение цен на 0,1% зафиксировано в Дагестане, Чувашии, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.