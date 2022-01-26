Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Cardi B выиграла суд у блогера Леташи Кебе на $4 млн. Об этом 26 января пишет BuzzFeed.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

Изначально артистка требовала от YouTube-блогера компенсацию в размере $1,25 млн за клевету в свой адрес. Однако суд присяжных добавил еще $1,5 млн долларов в качестве штрафных санкций. Леташа Кебе также должна будет оплатить судебные издержки Cardi B — $1,3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Cardi B подала в суд на Леташу Кебе из-за её роликов. В своих видео блогер утверждала, что рэп-певица занималась проституцией, употребляла наркотики, а также заразилась венерическим заболеванием.

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