Магнитогорск, Челябинская область, 26 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 26 января эвакуировали учащихся и сотрудников. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

По данным Накануне.Ru, в некоторых школах детям пояснили, что причиной стали учения. При этом в соцсетях некоторые горожане жалуются на то, что их детям не дали нормально одеться и забрать портфели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января эвакуировали школы в Челябинске. Причиной стали анонимные сообщения с угрозами.