Вулвергемптон, Великобритания, , 19:16 — REGNUM «Вулверхэмптон» выкупил 26-летнего форварда «Ред Булл Лейпцига» и сборной Южной Кореи по футболу Хвана Хи Чхана за 16,7 миллиона евро. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

В текущем сезоне Хван Хи Чхан, выступая за «Вулверхэмптон» на правах аренды, принял участие в четырнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился забитыми мячами в ворота «Уотфорда», «Ньюкасла» и «Лидс Юнайтед».

Хван Хи Чхан перешел в «Ред Булл Лейпциг» 15 июля 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 9 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает южнокорейского футболиста в 13 миллионов евро.