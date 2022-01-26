Москва, 26 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 15 по 21 января выросли в среднем на 0,22%, а за период с начала года — на 0,88%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Согласно данным ведомства, за неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок, гречневая крупа, маргарин, творог, макаронные изделия и вермишель — на 0,7%, пастеризованное молоко, сливочное масло и сычужные сыры — на 0,6%, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко и рис — на 0,5%, баранина, сметана — на 0,4%.

Говядина, пшеничная мука, водка и соль стали дороже на 0,3%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, мороженая рыба, пшеничный хлеб — на 0,2%, варёные колбасы, подсолнечное масло — на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 1,3%, шоколадные конфеты — на 0,7%, чёрный чай — на 0,6%, мясо кур — на 0,5%, пшено — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%. В том числе белокачанная капуста стала дороже на 2,7%, морковь — на 1,7%, помидоры — на 1,6%, бананы — на 1,3%, огурцы — на 1,2%, яблоки — на 0,5%, картофель — на 0,4%, свекла — на 0,3%, репчатый лук — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетная бумага подорожала на 0,8%, женские гигиенические прокладки — на 0,7%, спички, туалетное и хозяйственное мыло — на 0,5%, зубные пасты — на 0,4%, пелёнки для новорожденных, детские подгузники, зубные щётки — на 0,2%, стиральные порошки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,4%.