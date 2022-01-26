Лондон, 26 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов по футболу Донни ван де Бек в ближайшее время перейдет в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Femke Kruize Донни Ван Де Бек

Также сообщается, что в переходе ван де Бека заинтересован главный тренер «орлят» Патрик Виейра. Помимо «Кристал Пэласа», в аренде полузащитника заинтересована «Валенсия».

В текущем сезоне Донни ван де Бек принял участие в четырнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 39 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.