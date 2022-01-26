Ставрополь, , 21:36 — REGNUM В Ставропольском крае 26 января вынесено решение суда об избрании меры пресечения главе Минераловодского городского округа Сергею Перцеву. С учетом личности подозреваемого и занимаемого им поста его отправили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Учитывая личность подозреваемого, обстоятельства совершенного преступления, а также сведения о том, что он пытался скрыться от органов предварительного следствия избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным», — уточнили в надзорном округе.

Напомним, ранее появилась информация о задержании в городе Краснодаре экс-главы Минераловодского округа Ставрополья Сергея Перцева. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как сообщалось, Перцева подозревают в совершении подлога при покупке здания под детский сад в городе Минеральные Воды. При этом был нанесен ущерб городу на сумму свыше 194,5 млн рублей.

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