Салехард, 26 января, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Ямал по количеству резидентов Арктической зоны РФ занимает четвёртое место среди северных регионов после Мурманской, Архангельской областей и Карелии. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

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В 2021 году статус резидента Арктической зоны получили 26 ямальских предпринимателей, а в Мурманской области 93 по данным экспертно-аналитического центра «Северо-Запад». Ямальцы открыли предприятия в сфере туризма, логистики, торговли, производства продуктов и услуг. К примеру, резидентами стал завод в Харпе «Арктическая вода» и медицинский центр «Сибирское здоровье» из Ноябрьска.

В правительстве ЯНАО напомнили, что статус резидента Арктической зоны предполагает возмещение расходов по уплате страховых взносов, приоритетное право на получение земельного участка, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, налоговые льготы.

Что касается налогов, то резидент Арктической зоны может рассчитывать на Ямале на снижение базовых ставок до 1% по упрощённой системе налогообложения «доходы», 5% по налогу на прибыль, 1,1% — налог на имущество и полное освобождение от земельного налога для инвестиционных проектов в сфере туризма.

Отмечается, что в регионах российской Арктики проживает 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России. Плотность населения составляет здесь один человек на два квадратных километра.