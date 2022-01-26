Лондон, , 19:04 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 января.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 18:50 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,9% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $90,02 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $90 в октября 2014 года.

Тем временем мартовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,96% — до $87,28 за баррель.