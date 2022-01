Лос-Анджелес, США, , 19:04 — REGNUM Американский актёр Джейк Джилленхол спродюсирует фильм под названием Cut and Run. Об этом 26 января пишет «Канобу».

Джейк Джилленхол Скриншот с YouTube

Джилленхол также исполнит в картине главную роль. В качестве режиссёра и сценариста Cut and Run выступит Джон Гленн. Производством фильма будет заниматься студия New Republic Pictures, а также компания Джилленхола Nine Stories Productions.

Добавим, что картина расскажет о группе воров, которые занимаются ограблением яхт на быстроходных катерах — однажды они забрали то, чего не стоило брать, у людей, с которыми лучше не связываться. Дата премьеры фильма пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Disney ответили на критику Питера Динклэйджа о перезапуске «Белоснежки»